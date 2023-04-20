В Севастополе отменили парад 9 мая Развожаев: парад Победы в Севастополе отменен, но праздничные мероприятия будут

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Участники военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в ВОВ, возле мемориала обороны Севастополя

Министерство обороны России приняло решение не проводить 9 мая в Севастополе военный парад по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает РИА Новости. Он добавил, что праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут.

Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены, — сказал Развожаев.

Ранее стало известно, что в Курской области отменили военный парад во время празднования Дня Победы. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Шествия уже отменены в Белгороде. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что проводить мероприятия 9 мая в таких регионах может быть опасно для местных жителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.