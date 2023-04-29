Власти Орловской области отменили парад на 9 Мая Губернатор Орловской области: парад на 9 Мая отменяется из-за требования силовиков

Фото: Артем Соболев / NEWS.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что в регионе отменили парад на 9 Мая, салют и вечерний концерт. Глава области объяснил, что это решение было принято из-за опасений правоохранительных органов. По его словам, шествие «Бессмертный полк» в области пройдет в интерактивном формате.

Мы вынуждены отказаться от проведения парада <...>. Мы не будем проводить салют и вечерний концерт. К сожалению, это требование силовиков, — сказал Клычков.

Глава региона добавил, что Демонстрации и митинги на 1 Мая также отменяются, так как существует риск безопасности участников.

Ранее стало известно, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей на две недели. В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что подготовка к параду Победы на Красной площади уже ведется. Он также заявил, что давать какие-либо прогнозы относительно возможной отмены воздушной части парада пока рано, обо всем этом сообщат своевременно.