В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы Песков заверил, что парад Победы состоится 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле считают, что комментировать возможную отмену воздушной части парада Победы пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он объяснил, что власти своевременно сообщат, какими будут элементы парада.

Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать. <...> Это будет очень важное событие, традиционное для 9 Мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим. Пока преждевременно об этом говорить, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что парад состоится, подготовка к нему уже ведется.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО, однако окончательное решение еще не принято. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Кроме того, организаторы акции «Бессмертный полк» отменили свои акции в традиционном формате из-за рисков, связанных с безопасностью. В МВД предложили провести акцию так: разместить на машинах портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их ордена и медали, а также историю подвигов.