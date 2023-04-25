Красную площадь в Москве закроют на все майские праздники Красную площадь в Москве закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей на две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО). В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая.

До этого выход на Красную площадь был частично огражден. Там начался сбор трибун по обе стороны от Мавзолея Ленина, на которых разместятся зрители.

9 мая традиционно проводится парад. В этом году он приурочен к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В мероприятии примут участие более 10 тысяч военнослужащих. Ожидается, что генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Ожидается, что 9 мая с торжественной речью выступит президент РФ Владимир Путин. Присутствие российского лидера на параде Победы подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО, однако окончательное решение еще не принято.