Памятник дружбе трех религий в Дербенте усыпали цветами

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Памятник дружбе трех религий

Памятник дружбе трех религий после теракта в Дербенте усыпали цветами, передает корреспондент NEWS.ru. За день до этого на монументе стояли лишь лампады.

Согласно видео, граждане оставили на памятнике несколько букетов в память о жертвах нападения. Во всей Республике Дагестан объявлен траур.

Ранее омбудсмен Республики Дагестан Запир Алхасов рассказал, что троих пострадавших полицейских, получивших ранения в результате терактов в регионе, отправили на лечение в московские клиники. По его словам, самолет с пострадавшими правоохранителями вылетел из Махачкалы и уже прибыл в столицу. Полицейские будут получать лечение в федеральных ведомственных клиниках под пристальным вниманием врачей.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на два православных храма, две синагоги и пост Дорожно-патрульной службы (ДПС). Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 местных жителей пострадали. Власти Дагестана на фоне инцидента объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, а также незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.