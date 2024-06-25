В Дагестане возросло число жертв теракта Минздрав: число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 21

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Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минздрава республики. Как отмечается, врачи продолжают бороться за жизни пострадавших.

Врачи борются за жизни пострадавших при теракте в Махачкале и Дербенте. Сегодня, к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщал о 25 погибших и 51 пострадавшем во время теракта. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских. Личности еще пяти жертв пока не установлены, говорилось в публикации.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала список имен 15 полицейских, которые погибли в Дагестане во время нападения злоумышленников. Она подчеркнула, что каждый из правоохранителей был верен присяге и исполнял свой профессиональный долг.

Террористы 23 июня совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

Боевики, устроившие перестрелки в Махачкале и Дербенте, были последователями международной террористической организации, сообщили в правоохранительных органах. Их кураторы и организаторы будут установлены в ходе следствия, добавил источник.