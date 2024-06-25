Выросло число жертв терактов в Дагестане Число жертв терактов в Дагестане выросло до 25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Число жертв терактов в Дагестане выросло до 25, пострадал 51 человек, сообщил Telegram-каналу «112» источник. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских. Личности еще пяти жертв пока не установлены.

В крайне тяжелом состоянии остаются двое из раненых правоохранителей, врачи борются за их жизни. В тяжелом состоянии находятся 13 пострадавших. По данным канала, большая часть устроивших нападения радикалов ликвидированы.

Террористы 23 июня совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

Ранее стало известно, что участвовавший в теракте в Дербенте 28-летний Гаджимурад Кагиров готовился к профессиональному бою в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В школе заявили, что боец ММА лишь проходил тренировочный сбор, а не занимался там на постоянной основе.

Политолог Сергей Марков в свою очередь допустил, что школы ММА Нурмагомедова могут использоваться «для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов». Эксперт призвал взять такие учреждения в Дагестане под жесткий контроль силовиков.