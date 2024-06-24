Политолог Марков раскритиковал Нурмагомедова после теракта в Дагестане Политолог Марков: Нурмагомедов «очень скользко» высказался о теракте в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Марков

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов «скользко высказался» после теракта в Дагестане, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он допустил, что школы ММА Нурмагомедова могут использоваться для подготовки террористов, и призвал взять такие учреждения в Дагестане под жесткий контроль силовиков.

Марков написал, что «теракт оказался связан» с Нурмагомедовым, так как один из террористов был бойцом его клуба ММА и воспитанником школы его отца. Сам чемпион долго хранил молчание, но последующее высказывание также вызвало критику политолога.

Сейчас Хабиб высказался. Но очень скользко высказался. Не по-мужски. Выразил свое соболезнование всем. И всем рекомендовал смотреть, с кем общаются члены их семей. Как хотите, так и понимайте, — написал Марков.

Политолог не увидел в этом заявлении «прямого и ясного осуждения теракта». В то же время Нурмагомедов занимает очень радикальную исламскую позицию, считает Марков.

Поэтому вывод может быть сделан, что школы ММА Хабиба Нурмагомедова могут использоваться для подготовки террористов, или точнее, — для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов, — добавил эксперт.

Марков напомнил, что Нурмагомедов живет в Дубае, а не в России, и призвал взять школы ММА в Дагестане «под жесткий контроль силовиков». Он также заявил, что ждет от Нурмагомедова «ясного осуждения теракта», а также готовности в полной мере сотрудничать с силовиками, чтобы не допустить атак в будущем.

Ранее Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким пострадавших при теракте в Махачкале. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он призвал каждого оценить свое окружение, а также заняться воспитанием душ. По его словам, это намного важнее, чем совершенствование тела.

Теракт в Махачкале произошел 23 июня. Группа лиц совершила нападение на православный храм, пост ДПС и синагогу. В примерно это же время подобное происшествие случилось в Дербенте. Погибли 19 человек, 15 из них — правоохранители.