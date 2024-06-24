Вскрылись новые детали об участвовавшем в теракте в Дагестане бойце ММА Участвовавший в теракте в Дагестане боец ММА не связан с Нурмагомедовыми

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Участвовавший в теракте в Дербенте 28-летний Гаджимурад Кагиров готовился к профессиональному бою в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил Telegram-канал «RT на русском». В школе заявили, что боец ММА лишь проходил тренировочный сбор, а не занимался там на постоянной основе.

Кагирова допустили к занятиям по просьбе члена клуба, рассказали в школе. С чьей именно стороны прозвучала просьба, там не уточнили.

Теракты в Махачкале произошел 23 июня. Группа лиц совершила нападение на православный храм, пост ДПС и синагогу. В примерно это же время подобное происшествие случилось в Дербенте. Погибли 20 человек, 46 пострадали, сообщили в Минздраве республики. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким пострадавших при теракте в Махачкале. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он призвал каждого оценить свое окружение, а также заняться воспитанием душ. По его словам, это намного важнее, чем совершенствование тела.

Однако политолог Сергей Марков заявил, что Нурмагомедов «скользко высказался» после теракта в Дагестане. Он допустил, что школы ММА Нурмагомедова могут использоваться «для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов», и призвал взять такие учреждения в Дагестане под жесткий контроль силовиков.