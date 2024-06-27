Трех раненных при терактах в Дагестане полицейских доставили в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих пострадавших полицейских, получивших ранения в результате терактов в Дагестане, отправили на лечение в московские клиники, рассказал омбудсмен республики Запир Алхасов в своем Telegram-канале. По его словам, самолет с пострадавшими правоохранителями вылетел из Махачкалы и уже прибыл в столицу.

Проводил спецборт с тремя сотрудниками правоохранительных органов, которых навещал накануне. Двое из пострадавших после нападения террористов — прикомандированные сотрудники, один — дагестанец, чьи корни уходят в Сергокалинский район, — сказал Алхасов.

Омбудсмен также отметил, что пострадавшие будут получать лечение в федеральных ведомственных клиниках под пристальным вниманием врачей.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, а также незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.