Отравившийся мухоморами депутат назвал журналистов говноедами Отравившийся мухоморами красноярский депутат Терехов назвал журналистов говноедами

Фото: Социальные сети

Денис Терехов

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, который ранее сообщил об отравлении мухоморами, впервые вышел на работу после инцидента. На вопрос журналистов о том, как он себя чувствует, чиновник заявил, что «с говноедами не разговаривает», видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале портала Daily Storm.

Прекрасно мое здоровье. А с говноедами не разговариваю больше, — сказал Терехов.

Денис Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского из-за отравления мухоморами. При этом в конце марта он обещал своим подписчикам в Сети побаловать себя грибами. Депутат сообщил, что блюдо должно стать поощрением после «традиционного зимнего лечебного голодания».

Позднее он объяснил, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержания организма и борьбы с переутомлением. Он рассказал, что после приема капсул заснул, но сон его был тревожным, в результате невеста депутата испугалась и вызвала скорую помощь. Услышав, что мужчина принимал «добавку с мухоморами», его сразу же решили госпитализировать. В результате, по словам Терехова, в 8 утра он проснулся в реанимации «Склифа», «в 9 пошевелил пальцем, в 10 готов был отжаться 100 раз».