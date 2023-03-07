Отравившийся мухоморами депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов в конце марта обещал подписчикам побаловать себя грибами. В своем Telegram-канале «Да! Терехов» он писал, что блюдо должно стать поощрением после «традиционного зимнего лечебного голодания».
В других публикациях депутат отмечал, что около двух недель он пил только воду, позже включил в рацион соки и смузи, а к 8 марта планировал вернуться к овощам.
Еще неделю на овощных соках и фруктовых смузи. К 8 марта перейду на сырые овощи. К концу месяца можно будет и картошки с грибами, — писал Терехов.
Ранее стало известно, что Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского из-за отравления мухоморами.
Ранее москвич по фамилии Мухоморов попал в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. Врачи поставили 19-летнему пациенту диагноз «отравление мухоморами».
Другой пострадавшей после употребления ядовитых грибов стала чемпионка России по спортивной гимнастике из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Она попала в реанимацию и впала в кому после того, как попробовала привезенные ее парнем мухоморы «для фитоняшек». Позднее она попыталась свалить вину за отравление на «мамины шпроты».