Гимнастка из Урая попала в реанимацию из-за грибов «для фитоняшек»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Чемпионка России по спортивной гимнастике из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа попробовала привезенные ее парнем грибы «для фитоняшек» и попала в реанимацию, сообщает «КП — Югра». Спортсменка некоторое время пробыла в коме. Она попыталась «свалить» вину за отравление на «мамины шпроты», но правда вскрылась, а пакетик с мухоморами отправили на экспертизу. Инцидентом заинтересовались правоохранители.

Спортсменка проживала со своим парнем в Урае, оба были увлечены правильным питанием и здоровым образом жизни, сообщили в в пресс-службе регионального УМВД. В декабре пара временно разъехалась по разным городам. Возвращаясь, девушка взяла с собой мамины шпроты, а парень — «чудодейственные грибы» от незнакомца. Из-за их употребления гимнастка в итоге и оказалась в оказалась реанимации. После выхода из комы она не стала сообщать о грибах, а «свалила» вину за отравление на мамины шпроты, но в итоге правду скрыть не удалось. Произошедшим заинтересовалась полиция, которая проведет проверки и экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Фигурист Роман Костомаров ранее был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарку. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное. Отец олимпийского чемпиона позднее рассказал, что состояние спортсмена не меняется и остается стабильно тяжелым.