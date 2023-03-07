Депутат попал в реанимацию из-за отравления мухоморами Депутат Терехов отравился мухоморами в Москве и попал в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат из Красноярского края Денис Терехов попал в реанимацию в Москве из-за отравления мухоморами, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, чиновник проходит лечение в НИИ им. Склифосовского.

Где депутат взял грибы, на данный момент неизвестно.

Ранее москвич по фамилии Мухоморов попал в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. Врачи поставили 19-летнему пациенту диагноз — отравление мухоморами.

Другой пострадавшей после употребления ядовитых грибов стала чемпионка России по спортивной гимнастике из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Она попала в реанимацию и впала в кому после того, как попробовала привезенные ее парнем мухоморы «для фитоняшек». Позднее она попыталась свалить вину за отравление на «мамины шпроты».

Главный врач медицинского стационара «Гармония» Марина Калюжная объяснила, что мухоморы могут стать причиной возникновения наркотической зависимости, а также усилить депрессивное состояние и настроить на суицидальные мысли.