«Мухоморы могут разбудить биполярку»: медики о БАДах из грибов Как россияне пристрастились к капсулам «от всего на свете» и к каким последствиям приводит их прием

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Рунет завалили статьи о БАДах, созданных на основе мухоморов. Десятки онлайн-магазинов предлагают капсулы с порошком из шляпок этих ядовитых грибов. NEWS.ru выяснил, кто зарабатывает на таких добавках и безопасны ли они для организма.

Миллилитры яда

Мухомор сушеный помогает при депрессии и выгорании, от хронической усталости, повышает уровень энергии, работоспособность и креативность, — сказано в описании одного из препаратов, продающихся на Wildberries.

В капсулах — порошок, на 100% состоящий из Amanita muscaria, указывает продавец. То есть обычный красный мухомор, растущий в лесах по всей стране. В целом гриб ядовит, но для изготовления БАДа, говорит производитель, используются минимальные дозы, не способные навредить здоровью.

Микродозинг мухоморами — новое для России явление. Люди, практикующие его, пьют каждый день по 1–2 капсулы. Продолжительность курса может составлять один месяц.

Продавцы мухоморных БАДов считают, что это чуть ли не «чудо-средство» — оно избавляет от алкоголизма, табакокурения и головных болей, улучшает сон, выводит из депрессии и повышает выносливость! Противопоказания тоже есть — аллергия на грибы, «индивидуальная непереносимость и сверхчувствительность».

Корреспондент NEWS.ru насчитал несколько десятков интернет-магазинов в рунете, продающих капсулы с мухоморами. Цены начинаются от 2 тыс. руб. за коробку с 60 капсулами. Дешевле — в Telegram-каналах и группах во «Вконтакте» — по 1,7 тыс. руб. за коробку. Производители у БАДов из соцсетей уже другие, их бренды совпадают с названиями групп и каналов.

Фото: Wikimedia Миколог Михаил Вишневский

Один из главных магазинов

В числе популярных интернет-магазинов с грибными БАДами — площадка миколога Михаила Вишневского. Защитивший диссертацию о грибах на биологическом факультете МГУ, Вишневский известен как популяризатор науки. Он написал около десятка научно-популярных книг о грибах, читает тематические лекции и ведет популярный YouТube-канал.

Вишневский рассказал NEWS.ru, что микродозинг мухоморами начал развиваться в России три года назад.

Первым в России практиковать его начал я сам. Я работаю с мухоморами более десяти лет. У меня большая экспериментальная база, серьезная аналитика, много успешных кейсов, — говорит он.

Вишневский отмечает, что грибы для производства добавок на его фабрике по всей стране собирают подготовленные сотрудники.

Они сушат грибы и отправляют на производство. Там мухоморы проверяются — проводятся лабораторные испытания, чтобы выявить содержание в них тяжелых металлов, радиации. После этого грибы сушатся, вымораживаются, иногда их обрабатывают ультразвуком. Весь процесс от сбора до попадания к потребителю занимает минимум три месяца, — рассказывает эксперт.

Вишневский добавляет: требования к производству грибов он тоже разработал сам, они полностью задокументированы. Также, по его словам, филиалы интернет-магазина открыты почти во всех крупных российских городах, а еще в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Более того, Вишневский рассказал, что сам ведет исследования на тему мухоморового микродозинга. Он утверждает, что отправил в США 100 образцов мухоморов, которые будут там изучаться. В России проводить такие исследования невозможно, так как «наука разрушена», говорит предприниматель.

Другие компании, продающие мухоморные БАДы, Вишневский за конкурентов не считает. По его словам, они полностью скопировали его продукт, начиная от числа доз и заканчивая упаковкой.

Фото: shutterstock Сушенные мухоморы, перед отправкой на производство

Ощущения вплоть до разочарования

Люди, пропившие курс мухоморов, по-разному оценивают их эффективность.Часть потребителей в отзывах одного из интернет-магазинов говорит о положительном эффекте, однако большинство действия мухоморов не заметили. Вишневский говорит, что вначале он испытывает все БАДы на себе.

Никаких ярких ощущений от этих добавок не стоит ждать, порции очень маленькие, в них недостаточно вещества, чтобы сразу почувствовать эффект. А вот через неделю можно ощутить уже реальные изменения — проблемы больше не мешают жить, настроение выравнивается, внутренние диалоги, которые некоторые ведут перед сном, исчезают, — утверждает Вишневский.

Что говорят врачи

Медики же отмечают, что эффект от этих добавок пока малоизучен и не обязательно будет положительным. Так, по словам главного врача медицинского стационара «Гармония» Марины Калюжной, от «волшебных мухоморов» может легко выработаться наркотическая зависимость.

Мухоморы содержат псилоцибины, мусцимол и мускарин — активные вещества, вызывающие галлюцинации. Все зависит от организма человека. Кто-то может легко подсесть и стать заложником галлюцинаций. А кто-то — банально отравиться или остаться без wow-эффекта. Третьи испытают аллергическую реакцию, — сказала врач.

Особенно опасен микродозинг для тех, у кого есть в анамнезе психические болезни, говорит Калюжная: препараты из мухоморов могут усилить депрессивное состояние и настроить на суицидальные мысли.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин добавил: как бы не сушили и не варили мухомор, он остается ядовитым. В нем содержится классический яд — иботеновая кислота — и мусцимол, они губительны для центральной нервной системы: могут вызывать параличи и провоцировать психические заболевания. Капсулы из шляпок мухоморов, продающиеся в виде БАДов, на самом деле чрезвычайно опасны, добавляет медик.

Мы не знаем, какие дозы на самом деле содержатся в них и кто проверял эту продукцию. Для одного пациента микродозой будет 0,5 миллиграмма, для другого же эта доза смертельна, — говорит нарколог.

Каторгин подчеркивает: ни одного клинического исследования микродозинга мухоморов в России не было. Есть только работы о токсичности таких веществ. По словам врача, части пациентов, испытавших микродозинг мухоморов, уже нет в живых — они умирают в отделениях токсикологии.

После использования этого яда у людей могут обостриться хронические и психические заболевания. Например, если глубоко в генах человека заложена тяжелая болезнь, допустим биполярное расстройство, грибы могут ее разбудить, — говорит он.

Фото: shutterstock Собирают мухоморы подготовленные сотрудники

В качестве примера Каторгин рассказал, что три дня назад к нему в клинику родители привели молодого человека, «лечившегося» мухоморами.

«До этого он побывал в психиатрическом стационаре, а к нам его привели уже под руки», — заключил врач.

Доцент кафедры микологии и альгологии МГУ Константин Тарасов добавляет: те, кому мухомор не навредил, скорее всего, употребили гриб-двойник — «мухомор-толстый». Его в сообществе грибников даже называют условно съедобным. Да и от самовнушения никто не застрахован, предупреждают эксперты.