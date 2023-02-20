Москвич по фамилии Мухоморов отравился грибами и попал в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель московского района Северное Медведково попал в токсикореанимацию НИИ Склифосовского, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, 19-летний пострадавший по фамилии Мухоморов отравился мухоморами.

SHOT сообщает, что полиция проводит проверку по факту употребления галлюциногенных грибов.

Ранее чемпионка России по спортивной гимнастике из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа попала в реанимацию и впала в кому спосле того, как попробовала привезенные ее парнем грибы «для фитоняшек». Позднее она попыталась «свалить» вину за отравление на «мамины шпроты», однако правда вскрылась и пакетик с мухоморами отправили на экспертизу.

Главный врач медицинского стационара «Гармония» Марина Калюжная рассказала, что мухоморы могут стать причиной возникновения наркотической зависимости, а также усилить депрессивное состояние и настроить на суицидальные мысли. Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин добавил, что употребление мухоморов может обострить хронические заболевания или разбудить, например, заложенное в генах биполярное расстройство.