Открывшие огонь в торговом центре в Петербурге подростки попали на видео Камеры сняли подростков, которые устроили стрельбу в петербуржском ТЦ

Камеры зафиксировали группу подростков, которые открыли огонь в торговом центре «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ. На них видно, как один из несовершеннолетних берет оружие в руки.

После этого на видеозаписи можно заметить, как вся банда уходит вглубь магазина. Вскоре после этого там начнется стрельба.

Вечером 28 января в Санкт-Петербурге у торгового центра «Академ-Парк» группа подростков открыла стрельбу из пневматического оружия. В результате пострадала случайная прохожая, получившая ранение в голову. Охрана комплекса сообщила о происшествии, и на место прибыли скорая помощь и полиция. Личность одного из нападавших была установлена. По предварительным данным, огонь вел юноша в возрасте 15 лет.

Ранее в городе Пушкине подросток выстрелил в лицо пассажиру автобуса. По предварительной информации, о драке в салоне на остановке «Саперная» в полицию сообщил водитель автобуса. Юноша, задержанный патрульно-постовой службой, оказался учеником девятого класса.

До этого в Москве неизвестный мужчина заблокировал дорогу автомобилю и выстрелил в него. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, у него изъяли предмет, похожий на пистолет.