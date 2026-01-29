Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:13

Открывшие огонь в торговом центре в Петербурге подростки попали на видео

Камеры сняли подростков, которые устроили стрельбу в петербуржском ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камеры зафиксировали группу подростков, которые открыли огонь в торговом центре «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ. На них видно, как один из несовершеннолетних берет оружие в руки.

После этого на видеозаписи можно заметить, как вся банда уходит вглубь магазина. Вскоре после этого там начнется стрельба.

Вечером 28 января в Санкт-Петербурге у торгового центра «Академ-Парк» группа подростков открыла стрельбу из пневматического оружия. В результате пострадала случайная прохожая, получившая ранение в голову. Охрана комплекса сообщила о происшествии, и на место прибыли скорая помощь и полиция. Личность одного из нападавших была установлена. По предварительным данным, огонь вел юноша в возрасте 15 лет.

Ранее в городе Пушкине подросток выстрелил в лицо пассажиру автобуса. По предварительной информации, о драке в салоне на остановке «Саперная» в полицию сообщил водитель автобуса. Юноша, задержанный патрульно-постовой службой, оказался учеником девятого класса.

До этого в Москве неизвестный мужчина заблокировал дорогу автомобилю и выстрелил в него. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, у него изъяли предмет, похожий на пистолет.

Cанкт-Петербург
стрельба
подростки
видео
