Отец с ребенком в коляске провалились под лед на рыбалке

В Челябинской области отец с ребенком в коляске провалились под лед на рыбалке

В Увельском районе Челябинской области мужчина отправился на рыбалку вместе с шестимесячным сыном, находящимся в коляске, и оба оказались под водой, пишет агентство «Доступ». Это произошло после того, как лед под ними проломился.

Происшествие случилось на водоеме недалеко от села Катаево. Когда отец с младенцем в коляске оказались в воде, на помощь пострадавшим оперативно пришли очевидцы. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

По информации врачей, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. В отношении мужчины, который взял младенца на опасную рыбалку, составлен административный протокол. Ему инкриминируется ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, что предусмотрено статьей 5.35 КоАП РФ.

Ранее в Новосибирске на реке Ине под лед провалились двое детей 11 и 12 лет. Спасателям удалось вытащить одного из них (старшего) благодаря оперативным действиям очевидцев. По данным МЧС, проезжавший мимо места ЧП мужчина услышал крики о помощи и сразу отреагировал.