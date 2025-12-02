День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:26

Отец с ребенком в коляске провалились под лед на рыбалке

В Челябинской области отец с ребенком в коляске провалились под лед на рыбалке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Увельском районе Челябинской области мужчина отправился на рыбалку вместе с шестимесячным сыном, находящимся в коляске, и оба оказались под водой, пишет агентство «Доступ». Это произошло после того, как лед под ними проломился.

Происшествие случилось на водоеме недалеко от села Катаево. Когда отец с младенцем в коляске оказались в воде, на помощь пострадавшим оперативно пришли очевидцы. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

По информации врачей, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. В отношении мужчины, который взял младенца на опасную рыбалку, составлен административный протокол. Ему инкриминируется ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, что предусмотрено статьей 5.35 КоАП РФ.

Ранее в Новосибирске на реке Ине под лед провалились двое детей 11 и 12 лет. Спасателям удалось вытащить одного из них (старшего) благодаря оперативным действиям очевидцев. По данным МЧС, проезжавший мимо места ЧП мужчина услышал крики о помощи и сразу отреагировал.

Челябинская область
отцы
дети
лед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 декабря
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.