Отец напавшего на ростовскую школу ученика вернулся с Украины 161.RU: отец напавшего на ростовскую школу ученика вернулся из зоны СВО

Фото: МО Украины

Отец 15-летнего подростка, который устроил нападение с ножом в школе в Ростовской области, участвовал в боевых действиях на Украине, сообщает портал 161.RU со ссылкой на источник. По его словам, мужчина вернулся домойза несколько дней до нападения сына.

По данным 161.RU, отца подростка могли мобилизовать в сентябре 2022 года. Источник Telegram-канала Baza утверждает, что мужчина получил ранение при выполнении боевых задач, после чего приехал домой в отпуск.

О нападении подростка в хуторе Красный Десант Ростовской области ранее рассказал губернатор Василий Голубев. По его словам, 15-летний ученик девятого класса ранил четверых взрослых. Ими оказались трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Голубев отметил, что у подростка имеется психическое заболевание. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.

От ножевых ранений пострадали три человека: вахтерша, учительница английского и дедушка первоклассницы. Несовершеннолетний был задержан силами очевидцев до приезда полиции. Пока подросток не может давать показания, поскольку находится в невменяемом состоянии. На опубликованных в Сети кадрах с задержанием видно, что подросток не оказывает сопротивления при задержании.