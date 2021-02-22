«Освящение колесницы»: бурятский батюшка освятил автозак

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Настоятель Свято-Никольского храма Улан-Удэ иеромонах Николай посетил управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии. Он освятил кабинеты и транспорт ведомства, в том числе автозак. Обряд носил название «освящение колесницы».

В ведомстве сообщили, что в управлении наркоконтроля есть традиция приглашать в начале года служителей разных религий.

Иеромонах Николай провёл освящение кабинетов здания Управления, а также служебного автотранспорта особым чином, именуемым «Освящение колесницы», — говорится на сайте местного МВД.

Также батюшка рассказал силовикам о духовно-нравственном воспитании молодёжи и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека. Кроме того, он встретился с главой наркоконтроля Анатолием Новокрещенных.

Ранее в церковной лавке в Ленинградской области пенсионерке вместо свечей продали макароны. 82-летняя Галина Кожевникова купила свечи в соборе святого апостола Павла в Гатчине перед Новым годом. 31 декабря в её доме отключили электричество, поэтому женщина достала освящённые свечи. Только зажечь их она не смогла, так как в пакете оказались букатини — полые внутри спагетти, писал NEWS.ru.