Пенсионерке в церковной лавке продали вместо свечей макароны

https://static.news.ru/photo/3bb7ed08-4db9-11eb-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В церковной лавке в Ленинградской области пенсионерке вместо свечей продали макароны.

82-летняя Галина Кожевникова купила свечи в соборе Святого Апостола Павла в Гатчине перед Новым годом. 31 декабря в её доме отключили электричество, поэтому женщина достала освящённые свечи. Только зажечь их она не смогла, так как в пакете оказались букатини — полые внутри спагетти.

В храме порталу 47news сказали , что не продавали пенсионерке макароны. Там предположили, что бабушка могла что-то напутать.

Я уже старенькая. Хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Не надо на меня как на дуру смотреть, — сказала Кожевникова.

Ранее пожилая жительница Москвы увлеклась биржевыми играми с биткоинами, но вместо прибыли лишилась почти 9 млн рублей. 75-летняя пенсионерка увидела объявление о возможности заработать в Facebook. Перейдя по ссылке, женщина попала на сайт зарубежной компании. Для биржевых манипуляций она установила на планшет специальную программу и стала вкладывать деньги. С середины марта по конец апреля женщина перечислила около 8,7 млн рублей. Вывести деньги со счёта в личном кабинете программы пострадавшая не смогла и обратилась в полицию, писал NEWS.ru.