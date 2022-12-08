Взятие поселка в ДНР российскими морпехами попало на видео

Фото: dan-news.info

Российские военнослужащие ведут наступление на ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео взятия одного из поселков бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах показано, как морпехи ведут огонь по украинским военным, превратившим в огневые точки оставленные жителями дома. Россияне выбили противника из частного сектора и оттеснили к окраинам.

В составе подразделений 155-й бригады морской пехоты действуют и мобилизованные военнослужащие, отметил канал. Перед отправкой в зону спецоперации призывники прошли полный курс практической подготовки и после боевого слаживания усилили соединение.

Ранее появилось видео момента гибели депутата парламента ДНР Марии Пироговой при обстреле. Она скончалась в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск 6 декабря. Снаряд разорвался буквально в нескольких шагах от женщины, за несколько секунд перед этим ее оттолкнул в сторону мужчина, стоявший рядом, но не смог спасти. Президент РФ Владимир Путин наградил Пирогову орденом Мужества посмертно. Власти ДНР сообщали, что всего в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека.