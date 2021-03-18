Осуждённый за взяточничество экс-глава Удмуртии избежал наказания

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Завьяловский районный суд освободил осуждённого на десять лет тюремного заключения за взяточничество экс-главу Удмуртии Александра Соловьёва от наказания. Причиной для такого решения стала тяжёлая болезнь бывшего чиновника.

Судебное решение вступило в силу в начале февраля. Соловьёва признали виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что мужчина был тяжело болен и его переводили из колонии в госпиталь. Ходили даже слухи о его смерти, однако они не подтвердились.

В связи с таким положением дел защита экс-главы Удмуртии подала в суд ходатайство с просьбой освободить подопечного от наказания ввиду болезни. Суд рассмотрел прошение защиты на закрытом заседании 18 марта.

Суд удовлетворил его ходатайство об освобождении от лишения свободы из-за его болезни. Но штраф, назначенный ранее судом, остаётся в силе, — рассказали в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника Главного следственного управления московского главка полиции и столичного адвоката задержали за взяточничество. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.