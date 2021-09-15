Оставшимся работать в ДФО выпускникам предложили давать «подъёмный» миллион

Выпускникам вузов, которые остались работать на Дальнем Востоке, могут начать выплачивать «подъёмный» миллион рублей. О соответствующем предложении рассказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает «МК в Чите».

Мы хотим ребятам, которые окончили школу с золотой медалью и окончили здесь высшие учебные заведения, в случае если они останутся работать на Дальнем Востоке и заключат соответствующий контракт, выплачивать «подъёмные» в размере 1 млн рублей, — сказал полномочный представитель президента на конференции по итогам вхождения Забайкальского края в ДФО.

По мнению Трутнева, реализация этой инициативы была бы достаточно эффективной мерой.

Он также рассказал, что из региона в основном уезжают абитуриенты, поэтому сложившаяся ситуация диктует необходимость принимать новые меры. По словам Трутнева, с 2013 по 2019 год на Дальнем Востоке уже удалось сократить отток населения в 4,5 раза — с 45 до 10 тысяч человек.

Отчитываясь в мае о работе правительства в прошлом году, премьер Михаил Мишустин отметил, что миграционный отток населения из регионов ДФО снизился в четыре раза. Жители Дальнего Востока активно используют льготную ипотеку под 2% годовых. Также, по его словам, на поддержку территорий опережающего развития было выделено 100 млрд рублей, построено примерно 450 и отремонтировано более чем 700 социальных объектов.