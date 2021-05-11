Мишустин не оценил идею Жириновского «отдать Дальний Восток олигархам»

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Премьер-министр Михаил Мишустин от лица правительства пообещал оказывать поддержку и давать рекомендации крупным промышленникам и бизнесменам для развития Дальневосточного региона. Так он ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдать Дальний Восток олигархам, «чтобы через пять лет там была Русская Америка». Обсуждение этой темы состоялось в Госдуме после отчёта о работе правительства, передаёт ТАСС.

То, что там сделано, — очень неплохо, высокий уровень. Конечно, хочется большего, я понимаю. Но здесь есть свобода выбора, поэтому мы поддерживаем такие предложения, если это будет сделано добровольно. И рекомендации крупным промышленникам и крупным бизнесменам с удовольствием дадим, — заявил Мишустин.

Отчитываясь о работе правительства в прошлом году, премьер отметил, что миграционный отток населения из регионов ДФО снизился в четыре раза. Жители Дальнего Востока активно используют льготную ипотеку под 2% годовых. Также, по его словам, на поддержку территорий опережающего развития было выделено 100 млрд рублей, построено примерно 450 и отремонтировано более чем 700 социальных объектов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству сократить разрыв между ценами на Дальнем Востоке и среднероссийским уровнем. Для этого следует проанализировать цены на продукты в регионе и принять соответствующие меры, заявил он.