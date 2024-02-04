Осквернившую могилы бойцов СВО женщину задержали во Владикавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали женщину, осквернившую могилы участников специальной военной операции на Аллее Героев во Владикавказе, сообщает пресс-служба управления МВД по республике. Там уточнили, что женщина явилась на Восточное кладбище в состоянии алкогольного опьянения и начала дебоширить.

По словам женщины, в ночь с 1 на 2 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное, — отметили представители ведомства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее действия оцениваются по части первой статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого устроил погром на мемориале детям блокадного Ленинграда в столице Армении. В кадре он сносит с постаментов цветочные венки и срывает ленты с российским флагом. При этом мужчина вспоминает слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая на вопрос СМИ об имевших место этнических чистках в Карабахе попросила предоставить подтверждающие документы международных организаций.

Посольство РФ в Армении заявило, что глубоко возмущено провокацией у памятника детям блокадного Ленинграда. В дипведомстве выразили надежду, что армянские власти дадут должную правовую оценку действиям злоумышленника и привлекут виновных в провокации к ответственности.