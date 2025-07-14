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14 июля 2025 в 09:51

Раскрыто, что происходит с попавшими в плен украинками

Генерал Липовой: попавшие в плен украинки отправятся под суд или на обмен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У попавших в плен украинок из женских подразделений ВСУ есть два варианта, рассказал aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Либо их обменяют на российских военнопленных, либо отправят под суд за совершенные преступления. По словам Липового, в любом случае лучшее решение для представительниц женской роты ВСУ — сдаться.

Женщины чаще попадают в плен. И лучшее для них решение — сдаться. Дальше, в зависимости от содеянного, они могут или попасть в команду на обмен, или отсидеть положенный срок, — сказал Липовой.

Он отметил, что сейчас Украина испытывает серьезные проблемы с набором новых солдат. Мужского населения призывного возраста в стране практически не осталось, пояснил генерал.

Ранее сдавшийся в плен украинский военный Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов. О произошедшем он рассказал на допросе. По словам Скубака, выполняя приказ командира роты с позывным Качур, он убил попавших в плен солдат ВС России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

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