В посольстве РФ в Армении отреагировали на осквернение памятника в Ереване Посольство: РФ ожидает правовой оценки осквернению памятника в Ереване

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Лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание, говорится в заявлении посольства России в Армении. Как отмечается, российская сторона ожидает от армянских властей правовой оценки инцидента.

Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника «Детям блокадного Ленинграда». <...> Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности, — говорится в сообщении.

27 января мужчина по имени Самвел Ширанян сорвал и растоптал ленты в цветах российского флага и опрокинул венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Свои действия он снимал на видео, которое выложил в Сеть.

Таким образом он выразил негодование в связи с заявлением представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Ранее дипломат указала на отсутствие документальных свидетельств какой-либо международной организации о таких действиях. Армянин, осквернивший памятник, в ответ потребовал от Захаровой представить доказательства блокады Ленинграда.

Депутат от правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Гурген Арсенян назвал «кощунством» произошедшее. По его словам, в партии будут следить, чтобы правоохранительные органы выполняли свои обязанности в вопросе наказания злоумышленника. Он также допустил, что инцидент может оказаться заранее «спланированной провокацией».