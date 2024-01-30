В партии Пашиняна отреагировали на осквернение памятника в Ереване Депутат Арсенян назвал «кощунством» осквернение мемориала в Ереване

Фото: parliament.am

Гурген Арсенян

Депутат от правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Гурген Арсенян в беседе NEWS.ru назвал «кощунством» осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване. По его словам, в партии будут следить, чтобы правоохранительные органы выполняли свои обязанности в вопросе наказания злоумышленника. Он также допустил, что инцидент может оказаться заранее «спланированной провокацией».

Мы считаем это кощунством. Человек, который совершил эти действия, должен быть строго наказанным. Этот мемориал — символ борьбы народа против фашизма, в том числе и армянского народа. В блокадном Ленинграде жили граждане Советского союза, в том числе и армяне. Такие действия недопустимы и антигуманны, это осквернение памяти, — заявил Арсенян.

Армянский депутат также призвал проверить душевное и психическое состояние злоумышленника. Но вместе с тем он также допустил, что его действия могут оказаться заранее спланированной провокацией.

Есть еще одна версия, что это спланированная провокация. Пока эта информация проверяется. Возможно, кто-то рассчитывает словить рыбку в мутной воде и снова попытаться испортить армяно-российские отношения, многовековую дружбу про между нашими народами, — отметил Арсенян.

Он отметил, что делом занимаются правоохранительные органы. По его словам, партия «Гражданский договор» будет следить за тем, чтобы соответствующие органы выполняли свои обязанности.

27 января житель Еревана Самвел Ширанян сорвал и растоптал ленты в цветах российского флага и опрокинул венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Свои действия он снимал на видео, которое выложил в Сеть. Таким образом Ширанян выразил негодование в связи с заявлением представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Она ранее указала на отсутствие документальных свидетельств какой-либо международной организации о таких действиях.