МИД России ответил Армении на обвинения в адрес миротворцев в Карабахе МИД РФ: обвинения Армении в адрес миротворцев в Карабахе деструктивны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения политиков в Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе являются деструктивными, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эти заявления не соответствуют действительности.

Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности, — сказала Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала претензии ряда армянских политиков в адрес Москвы, заявивших, что российские миротворцы не защитили население Карабаха. По ее словам, в Ереване пытаются подтасовывать факты «ради снятия с себя ответственности».

Захарова также сочла бездоказательными заявления об «этнических чистках» в Карабахе. Представитель МИД РФ призвала Ереван представить хоть какие-нибудь свидетельства, подкрепленные ООН или другими организациями.

Если есть хоть какой-то документ международной организации, или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что в Карабахе проводились «этнические чистки», будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ, — заявила она.

30 декабря 2023 года замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Москва обсуждает с Азербайджаном вопросы, связанные с пребыванием миротворцев в Карабахе после решения Армении признать принадлежность региона соседнему государству. Галузин подчеркнул, что трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, которое предусматривает размещение миротворческого контингента, по-прежнему остается в силе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента РФ Владимира Путина в нарушении трехстороннего соглашения. По словам главы кабмина, российский лидер в 2020 году заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Пашинян отметил, что это высказывание, противоречило договоренностям.