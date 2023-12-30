МИД РФ: Москва обсуждает с Баку вопрос о пребывании миротворцев в Карабахе

Фото: МО РФ

После решения Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану Москва обсуждает с Баку все вопросы, связанные с пребыванием миротворцев в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости. Дипломат напомнил, что соглашение о размещении российского миротворческого контингента, основанное на трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, не отменялось.

Этот документ никто не отменял. В нем предусмотрено, что наши миротворцы будут находиться в регионе в течение пяти лет, то есть до ноября 2025 года, с возможностью дальнейшего продления. <...> Это происходит во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере, — пояснил он.

Ранее Галузин рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность открытия «второго фронта» против России на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнул, что это в корне противоречит истинным интересам жителей региона.

Сенатор Андрей Климов ранее подчеркнул, что российским миротворцам надо сказать спасибо за то, что они предотвратили наиболее тяжкие последствия очередного военного столкновения. А премьер-министр Армении Никол Пашинян огульно обвиняет российских миротворцев в том, что они «не защитили армянское население» в Карабахе, отметил он.