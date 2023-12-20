Пашинян обвинил Путина в нарушении трехстороннего договора Пашинян: слова Путина о Карабахе противоречат трехстороннему заявлению

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию конфликта в Карабахе, сообщает Sputnik Армения. В интервью Общественному телевидению он отметил, что российская сторона несколько раз заявляла, что считает Карабах частью Азербайджана. По его словам, президент РФ выступал с таким заявлением дважды — в ноябре и декабре 2020 года. Армянский премьер добавил, что слова российского лидера в корне противоречат трехстороннему заявлению о прекращении огня в регионе.

Президент России в 2020 году заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Я узнал из прессы, что Россия сделала такое заявление. На мой взгляд, это противоречит трехстороннему заявлению, — сказал он.

Также премьер ответил на слова представителя МИД России Марии Захаровой, которая рассказала о попытках Еревана дезавуировать соглашения 2020 года об урегулировании конфликта вокруг Карабаха. Пашинян предложил российскому МИД перечитать заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях? — продолжил он.

Ранее Захарова заявила, что попытки дезавуировать сохраняющиеся договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении крайне опасны ввиду отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном. По ее словам, эти трехсторонние соглашения являются безальтернативной дорожной картой примирения двух стран.