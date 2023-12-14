Захарова: договоренности России с Арменией и Азербайджаном сохраняют силу

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Попытки дезавуировать сохраняющиеся договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении крайне опасны ввиду отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, эти трехсторонние соглашения являются безальтернативной дорожной картой примирения двух стран.

Данные договоренности сохраняют свою силу, ни одна из сторон не отозвала свою подпись под ними, — подчеркнула Захарова.

Комплекс трехсторонних договоренностей охватывает все ключевые сферы армяно-азербайджанской нормализации, указала дипломат. По ее словам, эта дорожная карта в том числе предполагает разблокирование экономических и транспортных связей, делимитацию границы, заключение мирного договора и развитие диалога по линии общественности и экспертных кругов.

Представитель МИД отметила целый ряд действий армянской стороны, из-за которых договоренности так и не удалось реализовать в полной мере. В частности, как она уточнила, на саммите в Праге в октябре 2022 года Армения признала азербайджанскую принадлежность Карабаха, но при этом никак не упомянула о необходимости обеспечения прав армянского населения.

Негативно сказались также использование армянской стороной Лачинского коридора для поставок вооружений в Карабах в нарушение трехсторонних договоренностей и неготовность Еревана обеспечить полный вывод армянских вооруженных подразделений из региона, что во многом привело к боестолкновениям в сентябре, — заявила Захарова.

Кроме того, спикер МИД РФ обвинила Ереван в затягивании решения вопроса о разблокировании транспортных коммуникаций. При этом она указала, что реальная делимитационная работа, о которой лидеры трех стран условились еще в ноябре 2021 года, так до сих пор и не запущена.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит серьезных препятствий для подписания мирного соглашения с Арменией. По его словам, основной загвоздкой стал вопрос со включением положения, которое касается армянского меньшинства в Карабахе.