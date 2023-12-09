Алиев заявил, что не видит препятствий для мира с Арменией

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией. В интервью Euronews он отметил, что основной загвоздкой был вопрос с положением, касающимся армянского меньшинства в Карабахе.

Потому что это было главным препятствием для Армении во время их переговоров с нами. Так что посмотрим, что будет. И, честно говоря, по логике вещей я не вижу серьезных препятствий для подписания мирного соглашения, — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что в течение почти трехлетнего переговорного процесса Ереван настаивал на том, чтобы включить в мирное соглашение положение, касающееся армянского меньшинства в Карабахе. По словам Алиева, позиция Баку заключалась в том, что это внутреннее дело Азербайджана.

Раз они хотят, чтобы был включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то давайте включим и вопрос изгнанного 30 лет назад из Армении азербайджанского меньшинства в этой стране. А азербайджанцев в Армении было гораздо больше, чем армян в Азербайджане — почти 300 тысяч человек. То есть наша позиция заключалась в том, что это должно быть взаимно, — пояснил он.

Президент Азербайджана указал, что в договор следует включить два вопроса о национальных меньшинствах, их правах и безопасности. Но с армянской стороны до сих пор не было получено какого-либо четкого объяснения по этому вопросу, добавил он.

Ранее глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном может состояться в ближайшее время. Однако для этого, по его словам, этот документ должен быть в таком виде, в каком Ереван сочтет возможным его подписать, и на что будет согласие Азербайджана.