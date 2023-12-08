Ереван высказался о мирном договоре с Баку Армения допустила заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время

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Ереван считает, что подписание мирного договора с Баку может состояться в ближайшее время, сказал на брифинге глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян. По его словам, которые приводит ТАСС, республика настроена конструктивно.

Мы всегда считаем вероятным подписание мирного договора, потому что мы настроены конструктивно, но документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие, — уточнил Ханданян.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявлял, что Ереван может подписать мирный договор с Баку за пять дней. По его словам, стороны в шестой раз обменялись предложениями по данному вопросу. Он подчеркнул, что если Баку не внесет новые предложения, то договор может быть подписан в кратчайшие сроки. Симонян добавил, что риторика о невозможности заключения соглашения для него неприемлема.

Спикер парламента также рассказал о своем видении мира между Баку и Ереваном. По его мнению, со временем некоторые армяне будут уезжать жить в Азербайджан, а азербайджанские предприниматели будут вести торговлю в Армении так же, как это делают жители Грузии.