В Ереване считают возможным подписание мирного договора с Баку за 5 дней Спикер парламента Армении: мирный договор с Баку можно подписать за пять дней

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ален Симонян

Армения может подписать мирный договор с Азербайджаном за пять дней, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян в беседе с журналистами. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, стороны в шестой раз обменялись предложениями по данному вопросу. Он подчеркнул, что если Баку не внесет новых предложений, то договор может быть подписан в кратчайшие сроки.

Я говорил, что в течение 10 или 5 дней можно подписать этот мирный договор. Мы наши предложения отправили, это уже шестой обмен. Если Азербайджан ничего не изменит, не внесет новых предложений, то можно сделать это в течение нескольких дней, — заявил Симонян.

Спикер парламента также рассказал о своем видении мира между Баку и Ереваном. По его словам, со временем некоторые армяне будут уезжать жить в Азербайджан, а азербайджанские предприниматели будут вести торговлю в Армении так же, как это делают жители Грузии.

Да, мы идем к миру, по-другому он не бывает. И утверждения о том, что мы конфликтовали и это нерешаемый вопрос, для меня неприемлемы, — подчеркнул он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что республике удалось установить мир на Южном Кавказе. По его словам, Баку добился этого военным путем. Алиев также подчеркнул, что Россия, США и Франция ошиблись в своих оценках ситуации в регионе.