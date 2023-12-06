Алиев рассказал, как Азербайджан добился мира на Южном Кавказе Алиев: Азербайджан установил мир на Южном Кавказе военным путем

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджан уже установил мир на Южном Кавказе и сделал это военным путем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности». По его словам, Баку показал, что мира можно достичь не только переговорами, но и с применением военной силы. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале администрации азербайджанского лидера.

Мы уже установили в регионе мир. Мы сделали это военным путем. Я считаю, что этому следует уделить больше внимания. Это касается не только Кавказа. Мы продемонстрировали, как можно достичь мира с помощью военной силы, — сказал он.

Алиев напомнил, что Минская группа в период обострения конфликта заключила, что у него нет военного решения. По его словам, Азербайджан смог доказать, что Россия, США и Франция были не правы в своих оценках.

Это [заявление сопредседателей МГ ОБСЕ] был месседж Азербайджану: если вы попытаетесь прибегнуть к разрешению конфликта военным путем, вы этого не добьетесь. Но мы доказали, что у этого конфликта есть военное решение. Этот конфликт был разрешен три года назад, — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер в ходе своего выступления также заявил, что Армения близка к принятию пяти базовых принципов по мирному договору. Он отметил, что обострения конфликта удалось бы избежать, если бы Ереван принял эти условия несколько лет назад.