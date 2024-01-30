Житель Армении осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры этого события опубликовал «Спутник Армения». Уроженец страны, заявив, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда», побросал на землю цветочные венки и растоптал ленты в цветах российского флага.

Так мужчина выразил негодование в связи со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Дипломат на вопрос журналиста попросила предоставить ссылку на документ или заявления какой-либо международной организации, свидетельствующие, что такие действия были на самом деле. Вандал, разбросавший венки, в свою очередь потребовал от Захаровой доказательств Ленинградской блокады.

Ранее, в честь 80-летия полного освобождения города, Министерство обороны России открыло на своем официальном сайте мультимедийный раздел «Ленинград выстоял и победил!». В основу проекта легли документы из фонда Центрального архива ведомства, содержащие рассекреченные данные о ходе боевых действий, стратегические карты командования Советского Союза и прочие архивные материалы.

Президент России Владимир Путин 27 января возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке по случаю 80-летия снятия блокады. Глава государства преклонил колено и возложил к памятнику букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В ходе церемонии горнист почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина».