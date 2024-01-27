Путин преклонил колено и возложил цветы к монументу «Рубежный камень» Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Ленинграда

Фото: Константина Завражина/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Глава государства преклонил колено и возложил к памятнику букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В ходе церемонии горнист почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина».

Кроме того, Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Он возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, и положил венок к подножию монумента «Родина-мать».

27 января исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. В честь этого события Минобороны России рассекретило архивы. На сайте ведомства появился мультимедийный раздел «Ленинград выстоял и победил!». В рамках проекта представлены документы из фонда Центрального архива Минобороны, содержащие рассекреченные данные о ходе боевых действий против нацистской Германии, стратегические карты командования Советского Союза и прочие материалы.

Комментируя памятную дату, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия сделает все, как и 80 лет назад, чтобы враги «навсегда исчезли с лица земли». Он отметил, что сегодня Киев бросает вызов не только Москве, но и всему цивилизованному миру.