Опубликованы кадры с места массовой аварии с участием грузовика в Карелии

Фото: t.me/prok_lenobl

Прокуратура Ленинградской области опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места аварии с участием грузовика и четырьмя легковыми автомобилями на трассе А-121 «Сортавала» в Карелии. По информации ведомства, водитель большегруза не справился с управлением. Сведения о погибших или пострадавших не уточняются.

По предварительной информации, грузовой автомобиль, не справившись с управлением, совершил столкновение с четырьмя автомобилями, стоящими на КПП на границе с Республикой Карелия. В результате ДТП произошло возгорание, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл заместитель Приозерского городского прокурора Иван Папехин. Установление обстоятельств ДТП контролирует региональная прокуратура.

Ранее на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленинградской области водитель фуры врезался в группу велосипедистов-подростков. Погибли как минимум две человек, еще восемь пострадали. Сообщалось, что группа девочек-спортсменок, в которую врезался грузовик, являлась частью школы олимпийского резерва.