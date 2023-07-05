Опубликовано видео массового ДТП, в котором погиб один человек

Фото: МВД Севастополя

Полиция Севастополя опубликовала видео ДТП, в котором погиб пешеход, пострадала 40-летняя пассажирка легковой машины и 8-летняя девочка. На кадрах видно, что грузовик «Урал» на большой скорости скатился вниз по дороге, врезавшись семь машин и автобус, который оказался без пассажиров.

В результате ДТП 38-летний пешеход погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля Chevrolet, — говорится в сообщении.

По данным полиции, у грузовика отказали тормоза, когда он ехал на спуске улицы Леваневского. В итоге 27-летний водитель врезался в две машины марки Hyundai, два припаркованных автомобиля ФАВ и Ford. Докатившись до площади Генерала Захарова «Урал» столкнулся с двумя машинами марки Toyota и автобусом КАвЗ, припаркованной Chevrolet и неэксплуатируемым троллейбусом.

Проводится проверка. Полиция сообщает, что признаков алкогольного опьянения у водителя «Урала» не выявлено.

Ранее жительница Улан-Удэ спасла свою пятилетнюю дочь в ДТП, вовремя оттолкнув ее с дороги. Сама 36-летняя женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами после наезда иномарки. ребенок получил ссадины и ушибы. Девочку отпустили домой после осмотра и оказания медицинской помощи.