Жительница Улан-Удэ спасла пятилетнюю дочь в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Улан-Удэ спасла свою пятилетнюю дочь в ДТП, вовремя оттолкнув ее с дороги. Сама 36-летняя женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами после наездка иномарки. В пресс-службе УГИБДД по региону рассказали «КП — Иркутск», что ребенок получила ссадины и ушибы, девочку отпустили домой после осмотра и оказания медицинской помощи.

В результате ДТП 36-летняя пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в БСМП. У ребенка диагностированы ушибы и ссадины, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой. В момент наезда мама успела оттолкнуть дочку, — пояснили в пресс-службе.

Авария произошла на улице Карла Маркса в районе дома № 6. Мать с пятилетней дочерью переходили дорогу, когда на них наехал автомобиль. Женщина успела вовремя оттолкнуть девочку с проезжей части. За рулем иномарки находилась 30-летняя местная жительница, у которой не было водительских прав. Известно, что женщина провалила экзамена после обучения в автошколе. По факту аварии проводится проверка.

В селе Озерное Тюменской области 15-летний школьник ранее спас четырехлетнего ребенка, вытащив его из ледяной воды. Родственница подростка рассказала, что он прошел несколько километров в поисках пропавшего мальчика.