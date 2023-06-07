Школьник спас из ледяной воды четырехлетнего ребенка в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Озерное Тюменской области 15-летний школьник Егор Головкин спас четырехлетнего ребенка, вытащив его из ледяной воды. Родственница подростка рассказала изданию «МегаТюмень», что он прошел несколько километров в поисках пропавшего мальчика и около полуночи на его крики отозвался пострадавший.

Ребенок пропал 6 июня. Он исчез из виду родителей, когда его отец на секунду отвлекся. На поиски мальчика отправилось все село, в том числе и приехавший в гости к бабушке Головкин. Сначала школьник запустил квадрокоптер, но это не принесло результата. Тогда он пошел вдоль реки, постоянно выкрикивая имя ребенка. По словам родственницы школьника, спасенный мальчик был весь искусан насекомыми.

Всего он прошел пешком около четырех километров. И, наконец, около полуночи, ребенок откликнулся. Мальчик был по шею в ледяной воде и без сил. Буквально несколько минут — и малыш бы погиб. Егор кинулся в реку, вытащил его, укутал в одежду и принес домой родителям, — рассказала женщина.

В Красноярске 15-летние подростки ранее спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. Мальчики гуляли во дворе дома, когда увидели ребенка, стоявшего на подоконнике возле открытого окна на втором этаже. Ребята залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял малыш, затащили его внутрь и вызвали полицию.