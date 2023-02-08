Опубликовано видео мордобоя в челябинской школе Опубликовано видео массовой драки в челябинской школе № 5

Фото: Соцсети

В Сети появилось видео массовой драки в челябинской школе № 5. На нем видно, как вооруженные молотками и травматическим оружием люди в балаклавах заходят в здание и устраивают погром.

По данным Telegram-канала Baza, ни нападавшие, ни пострадавшие в школе не учатся, кто именно участвовал в инциденте, также неизвестно. Во время происшествия школьники начали звонить родителям и говорить, что в здании бегают «люди в балаклавах». Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев уточнил, что инцидент начался со «стрелки» между двумя компаниями подростков, которые договорились встретиться и решить возникший между ними конфликт.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Челябинской области, одному из участников инцидента потребовалась медицинская помощь, полиция устанавливает участников произошедшего. Инцидент взят на контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее молотком избили жительницу Казани: пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее. Преступление было совершено в дневное время во дворе многоэтажного жилого дома и попало на видео. Сначала на кадрах виден прячущийся за углом мужчина, в руках у которого молоток. Увидев идущую женщину, он набросился на нее и стал наносить удары по голове. После того как жертва упала, мужчина еще некоторое время избивал ее, а затем ушел. Также сообщалось, что у нападавшего был сообщник, который наблюдал за женщиной с другой стороны дома.