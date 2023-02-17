«ОПС-медиа»: «приморский партизан» погиб в зоне СВО «ОПС-медиа»: осужденный на 25 лет за убийства член банды «Приморские партизаны» Ковтун погиб в зоне СВО

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Telegram-канал «ОПС-медиа» сообщает, что один из лидеров банды «Приморские партизаны» А. Ковтун, осужденный на 25 лет за убийства сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации в Донбассе. По данным канала, он мог подписать контракт с ЧВК «Вагнер», когда находился в заключении. Минобороны России информацию не комментировало.

«ОПС-медиа» сообщает, что Ковтун погиб 29 января. Подробности его гибели неизвестны.

«Приморские партизаны» получили известность после убийств сотрудников полиции в Приморье в 2010 году. Члены группировки мстили за преступления, которые, по их мнению, были совершены сотрудниками правоохранительных органов. Лидер банды Андрей Сухорада покончил с собой при задержании в 2010 году. В итоге перед судом предстали его сообщники.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, что набор заключенных в частную военную компанию прекратился. Предприниматель подчеркнул, что все обязательства перед действующими членами ЧВК выполняются, а набор бойцов в колониях России завершен месяц назад. Он добавил, что осужденные «воюют хорошо, иногда более безбашенно, чем хотелось бы».

Кроме того, Пригожин сообщил, что заявления на вступление в частную военную компанию подали около 10 млн граждан Америки, из которых для службы планируется отобрать около миллиона. Он отметил, что выполнит поручение Госдепа, если будет дано распоряжение набирать бойцов в ЧВК «Вагнер» из американских тюрем.