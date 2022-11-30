Омич приютил пеликана, опоздавшего на зимовку

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Омский пенсионер в частном секторе нашел пеликана, который не успел улететь в теплые края, пишет Mash Siberia. Мужчина забрал птицу к себе домой, согрел и накормил, и через некоторое время связался со специалистами по необычным животным.

Мужчина назвал пеликана Гришей, внешне он молод, а не улетел из-за физических проблем или потери родителей. Отмечается, что птица сейчас находится на карантине, у нее хороший аппетит.

Mash указывает, что было принято решение оставить Гришу у мужчины на время зимы. В случае если пеликан привыкнет к людям, его отдадут в зоопарк.

Ранее зоопарк приютил осиротевшего лосенка, брошенного в лесу. Причиной того, что он отбился от матери, могли стать браконьеры или естественная миграция животных через водоемы. Сотрудники Минприроды рассказали, что детеныш освоился на новом месте и его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что британцы всё чаще стали отказываться от содержания домашних животных в связи с повышением стоимости жизни. По данным пресс-секретаря Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост, собачьи приюты в стране уже переполнены.