Британцы начали отдавать домашних питомцев из-за роста стоимости жизни

Британцы всё чаще стали отказываться от содержания домашних животных в связи с повышением стоимости жизни, сообщила телеканалу Sky News пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост. По её данным, собачьи приюты в стране уже переполнены.

Мы обеспокоены тем, что можем видеть рост числа отказов от питомцев, поскольку рост стоимости жизни создаёт нагрузку на финансы людей, также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами, чтобы сократить расходы, вместо того, чтобы отвозить к ветеринару, — заявила Фрост.

Как сообщил телеканал, приюты для собак в Великобритании уже переполнены. Так, бирмингемский собачий приют в этом году принял за первые месяцы 2022 года на 53% животных больше, чем в прошлом. Собачий приют «завален звонками» от желающих передать в него своих питомцев на фоне роста стоимости жизни в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Великобритании взлетели цены на мебель из-за антироссийских санкций. Из-за запрета на импорт российской древесины другие поставщики резко подняли цены на сырьё. По информации издания, в среднем стоимость мебели увеличилась на 25%. В отрасли ожидают, что цены вырастут ещё больше в следующие несколько месяцев.