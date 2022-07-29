Осиротевшего лосенка приютили в Новосибирском зоопарке

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Беспомощного лосенка, который остался в лесу один без матери, приютили в Новосибирском зоопарке. Брошенного в лесной чаще детеныша обнаружила неравнодушная жительница, после чего обратилась в в региональный Минприроды. Теперь животному нашли новый дом, и ему ничего не угрожает, рассказал «Сиб.фм» и.о.министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Животное в таком юном возрасте не может самостоятельно питаться и выжить в дикой природе. На момент обнаружения лосенку едва исполнился один год, — прокомментировал представитель ведомства.

Он пояснил, что, несмотря на отсутствие угрозы жизни лосенка, он еще слишком мал, чтобы выпустить его на волю. Причиной того, что он отбился от матери, могли стать браконьеры или естественная миграция животных через водоемы.

28 июля сотрудники министерства передали детеныша в Новосибирский зоопарк имени Р.А.Шило. Дорогу он перенес хорошо, теперь лосенок осваивается на новом месте.

Сотрудники Минприроды благодарны неравнодушным людям за помощь, но предупредили, что дикое животное нельзя изымать из естественной среды обитания самостоятельно. При обнаружении животного в беспомощном состоянии, необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу.

Зоолог Московского зоопарка Илья Володин предупредил, что встреча со взрослым лосем может быть весьма опасной. Дикий зверь способен ударить копытом и нанести смертельную травму. Главное не подходить близко к лосю, не трогать его руками, а обойти мимо спокойно, не дергаясь, не раздражая животное.