Землетрясение произошло около Курильских островов

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Курильские острова

Около Курильских островов зафиксировали землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Магнитуда подземных толчков составила 5,5.

Очаг зарегистрирован в 08:57 по московскому времени в 682 км восточнее Южно-Сахалинска, южнее юго-западной оконечности острова Симушир.

Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр, – рассказала начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

7 февраля около островов произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Происшествие повлекло масштабные разрушения и человеческие жертвы.

Турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны. Данная сумма намного превышает расчеты других экономистов, отмечает агентство. Основную долю в $70,1 млрд составили потери жилья, ущерб от повреждений инфраструктуры и потери национального дохода оценили в $10,4 млрд.