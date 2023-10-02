Охранник бара в Красноярске выкинул посетительницу из заведения

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Охранник одного из баров Красноярска взял на руки посетительницу и с силой бросил ее на пол у выхода из заведения, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, также пострадала подруга девушки, которую мужчина толкнул в стену. Врачи диагностировали у одной из посетительниц сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Представители бара заявили, что охранник не имеет к заведению никакого отношения.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 29 сентября, на улице Карла Маркса. Девушки поссорились с одним из посетителей после того, как попросили его пропустить их в туалет без очереди. На конфликт отреагировал сотрудник охраны, который применил к девушкам силу. Одну из посетительниц он толкнул в стену, а вторую взял на руки и кинул ее на пол. В комментарии телеканалу ТВК представители бара заявили, что помещение было предоставлено во временное пользование. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего.

Это было привлеченное мероприятие, на котором работала сторонняя охрана. Инцидент произошел в туалете, там нет камер, поэтому мы сами сейчас ищем очевидцев, — рассказали владельцы заведения.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге местный житель попытался поджечь кафе с помощью «коктейлей Молотова». Пожара удалось избежать благодаря охране заведения, поджигателя задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.